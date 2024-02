Heraufstufung: Moody’s könnte Landesbanken wegen neuer Rettungsgelder heraufstufen

Das bestehende Sicherungssystem der Sparkassen ist komplex und besteht aus 13 verschiedenen Einrichtungen. Sie schützen in einer Doppelfunktion nicht nur die Einlagen von Kunden, sondern sollen auch angeschlagene Institute vor der Pleite bewahren. Da viele Gremien involviert sind, ziehen sich Entscheidungen oft in die Länge. Bei der Rettung der NordLB in 2019 war es zu einer langen Hängepartie gekommen, weil es keine genau festgelegten Abläufe gab.