Hochrisiko-Kredite EZB fordert offenbar Kapitalaufschlag von der Deutschen Bank

Schwachstellen im Risikokreditgeschäft (Leveraged Lending) der Institute anzugehen, ist eine der Prioritäten der Aufsicht für die Jahre 2022 bis 2024. Sie will sicherstellen, dass die Banken in diesem Geschäft mit bonitätsschwächeren Kreditnehmern ein angemessenes Risikomanagement betreiben. Laut EZB hielten die großen Banken im Euro-Raum zuletzt mehr als eine halbe Billion Euro an Hochrisikokrediten - ein Anstieg von 80 Prozent im Vergleich zu 2017.