HSBC Europas Bankenkonkurrenz enteilt

Entscheidender ist allerdings der Erfolg der Bank auf ihrem zweiten Heimatmarkt in Asien. Allein fünf Milliarden Dollar vor Steuern erwirtschaftet die Bank in Fernost, gut 80 Prozent des gesamten Konzernergebnisses. Dank der immer stärker wachsenden Vermögen in Asien wird das Geschäft dort immer lukrativer. Das haben mittlerweile zwar auch andere europäische Banken erkannt und setzen verstärkt auf den asiatischen Markt. Die Schweizer UBS zum Beispiel ist dort besonders im Private Banking aktiv. Auch die Deutsche Bank ist auf den Zug aufgesprungen: Der für das Asien-Geschäft zuständige Vorstand Werner Steinmüller will die Bank in Asien neu aufstellen und das Privatkundengeschäft dort weiter ausbauen. Die HSBC allerdings ist durch ihre langjährige Präsenz klar im Vorteil und kann dem Ansturm der Konkurrenz gelassen entgegensehen.