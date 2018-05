"Ich glaube nicht, dass wir die letzten waren, die das gemacht haben", sagte HSH-Nordbank-Chef Stefan am Montagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Ermisch sieht in der Privatisierung der Landesbank ein Modell auch für andere öffentliche Institute. Der Verkauf der Landesbank zeige, dass ein solcher Schritt möglich sei. Hamburg und Schleswig-Holstein hatten Ende Februar die HSH auf Druck der EU für eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und J.C. Flowers veräußert.