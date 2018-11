Hudson Executive Capital LP US-Hedgefonds steigt bei Deutscher Bank ein

Der in Deutschland wenig bekannte US-Hedgefonds Hudson Executive wird einer der größten Aktionäre der Deutschen Bank. Hudson-Chef Douglas Braunstein sagte dem „Wall Street Journal“ (Donnerstag), er halte inzwischen 3,1 Prozent an der größten deutschen Bank. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erklärte, er begrüße Hudson Executive als neuen Aktionär. „Doug Braunstein und Hudson Executive haben große Erfahrung mit Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir schätzen das Vertrauen von Hudson Executive in das Management unserer Bank und in unsere Strategie.“