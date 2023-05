Ian Banwell: HCOB-Chef kündigt nach sieben Monaten seinen Abschied an

Nach nur gut sieben Monaten im Amt kündigt der neue Chef der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Ian Banwell, seinen Rückzug an. „Persönlich kann ich mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um die Führung der Bank in neue Hände zu legen und mich neuen Aufgaben zu widmen“, wurde der 59-jährige Amerikaner am Dienstag in einer Mitteilung der früheren HSH Nordbank zitiert.