Im Umbau Das sind die neuen Vorstände der Commerzbank

Die Commerzbank beruft einen neuen Chef für das Privatkunden-Ressort und wechselt ihren IT-Vorstand aus. Thomas Schaufler, der derzeit noch bei der österreichischen Erste Group arbeitet, soll neuer Privatkundenchef werden. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz soll Nachfolger von IT-Vorstand Jörg Hessenmüller werden. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz war früher in der Beratungsbranche tätig war. Das Handelsblatt hatte am Mittwochmorgen zuerst über die Personalien berichtet, Finanzkreise haben die Informationen der WirtschaftsWoche bestätigt. Der Commerzbank-Aufsichtsrat tagt zur Stunde. Commerzbank und Erste Group lehnten eine Stellungnahme ab, Oliveri del Castillo-Schulz war zunächst nicht zu erreichen. Mit einer Mitteilung wird am Nachmittag gerechnet.