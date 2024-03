Immobilien: Pfandbriefbank PBB rechnet mit Entspannung am Immobilienmarkt

Die PBB war in den vergangenen Wochen ins Visier mehrerer Leerverkäufer geraten, die auf einen Kursverfall der Aktie des Immobilienfinanzierers setzten. „Die Lage der PBB mit ihrer soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung ist deutlich besser, als es die jüngsten Kursentwicklungen am Kapitalmarkt suggerieren mögen“, betonte Wolf, der erst Ende der vergangenen Woche den Chefposten von Andreas Arndt übernommen hatte. Die PBB müsse sich in diesem Jahr nicht mehr unbesichert am Kapitalmarkt refinanzieren.