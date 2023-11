ING und Sparkassen: Kommt jetzt das Ende des Zins-Hoppings?

Dafür gibt es einen offensichtlichen Grund: Das Zins-Angebot der ING zählt längst nicht mehr zu den rentierlichsten. Doch es ist nicht diese Tatsache, die die Abflüsse so bemerkenswert macht. In dem seit Monaten laufenden Wettbewerb um höhere Einlagenzinsen, an dem sich hierzulande rund ein dutzend Banken beteiligen, markieren die Abflüsse den Anbeginn eines neuen Kapitels. „Die Phase der steigenden Zinsen endet vermutlich gerade, künftig dürften sie nur noch stagnieren. Oder sogar wieder fallen“, sagt Volker Brühl, Leiter des Center for Financial Studies an der Universität Frankfurt. „Der Zinswettbewerb läuft heiß.“