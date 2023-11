ING und Sparkassen Kommt jetzt das Ende des Zins-Hoppings?

Festgelder sind Einlagen, die Verbraucher über mehrere Monate oder Jahre bei einer Bank schlummern lassen müssen. Für Banken sind diese Gelder deutlich attraktiver, schließlich wissen sie genau, wie lange diese bei ihnen verbleiben – und können die Einlagen passgenau an der Börse investieren oder als Kredite an andere Kunden weiterreichen. Die Direktbank ING mit ihrem Chef Jue dürfte sicherlich auch aus diesem Grund just ein weiteres Festgeld-Angebot eingeführt haben.