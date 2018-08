Insiderkreise Chinas Großbanken sind an Nord/LB interessiert

Die Nord/LB weckt Interesse in Fernost. Nach Informationen der „WirtschaftsWoche“ aus dem Umfeld der Bank würden mehrere große chinesische Banken gerne Teile der Landesbank übernehmen. Zu den Interessenten sollen demnach auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und die Bank of China gehören. Keiner der Beteiligten wollte sich auf Anfrage dazu äußern. Die Nord/LB und das Land Niedersachsen als Mehrheitseigentümer erklärten, man arbeite „gemeinsam und intensiv an einem umfassenden Konzept zur Verbesserung und Stärkung der Kapitalquoten“. Dabei würde auch die Möglichkeit geprüft, die Bank für privates Kapital zu öffnen, es gebe aber derzeit noch keine Vorfestlegungen oder Entscheidungen.