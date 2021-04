Insolvenzen Pleitewelle: Ob sie kommt, hat der Staat in der Hand

Vor der Gefahr, Unternehmen am Leben zu halten, deren wirtschaftliche Schwierigkeiten schon vor Corona bestanden, warnt auch das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer gemeinsamen Studie mit Creditreform. 25 000 Unternehmen, die schon vor der Krise finanziell schlecht dastanden, würden nur durch die Coronahilfen künstlich am Leben gehalten. Das ZEW prophezeit daher einen „Rückstau“ an Pleiten und mahnt die Politik, nur noch nach genauer Prüfung Finanzhilfen zu vergeben.