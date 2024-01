Insolvenzverfahren: Keine Gefahr für deutsche Banken

Die an die Signa-Gruppe vergebenen Kredite seien – im Verhältnis zum Gesamtvolumen an Hypothekenkrediten in Deutschland – sehr gering. Aus dem Finanzministerium hieß es, man bewege sich im Promillebereich. Zudem würden dem durch die Kredite entstandenen Risiko „in signifikantem Umfange“ Sicherheiten gegenüberstehen.