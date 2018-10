In seinen acht Jahren in Bad Sachsa habe sich viel verändert, sagt er. So sei in der großen Schalterhalle heute nur noch ein Mitarbeiter damit beschäftigt, die Einwohner des Kurorts mit Bargeld zu versorgen. Früher seien es drei gewesen. Rund ein Drittel der 39 Mitarbeiter kümmere sich heute nur um Regulierungsfragen, die Vorkehrungen gegen Geldwäsche seien ebenso deutlich verschärft worden wie die Vorgaben zur Ermittlung aller möglichen Risiken. Da Experten auf diesen Gebieten im Südharz kaum zu finden sind, hat die Sparkasse diese selbst aus- und fortgebildet.