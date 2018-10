Die Schieflage trifft alle niedersächsischen Sparkassen. Über ihren Landesverband gehört ihnen rund ein Viertel der Landesbank. Schon 2017 musste die Sparkasse Bad Sachsa wegen der Nord/LB 200.000 Euro abschreiben. Müller möchte über das Thema am liebsten gar nicht reden. Dass es „natürlich ärgerlich“ sei, steht für ihn aber außer Frage.



In diesem Jahr dürfte es noch unerfreulicher werden. „Da kommt noch mal ordentlich was drauf“, sagt ein Aufsichtsrat der Landesbank. Insider gehen davon aus, dass die Abschreibungen rund 50 Prozent höher ausfallen als im vergangenen Jahr. Der Korrekturbedarf läge „erheblich oberhalb des Erwartungswertes“, schreibt die Sparkasse Hameln-Weserbergland in ihrem Geschäftsbericht. Die Beteiligung werde „intensiv überwacht“, heißt es bei der Sparkasse Hannover, die mit mehr als 16 Prozent den größten Anteil am Sparkassenverband und damit an der Nord/LB hält.