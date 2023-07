Interview ING-Chef „Die Immobilienpreise dürften nicht mehr allzu stark fallen“

Nick Jue: Da fällt mir eine Anekdote ein: Ich habe damals eine Management-Aufgabe im Marketing angetreten und eine meiner ersten Werbeaktionen bestand darin, dass wir jedem neuen Kunden ein Strandhandtuch geschenkt haben. Eine solche Werbeaktion hatte es bis dahin in der niederländischen Bankenbranche nicht gegeben. Ich muss zwar gestehen: Ich habe einen Fehler gemacht, wir haben nämlich zu wenige Handtücher bestellt. Einige Kunden haben diese erst im Oktober erhalten, obwohl wir die Aktion bereits vor dem Sommer begonnen hatten. Aber die Aktion hält dennoch eine Lehre parat: Die Aufmerksamkeit für uns als Bank ist nur da, wenn wir etwas Besonderes bieten. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir so rasch und so oft unsere Tagesgeld-Zinsen erhöht haben.