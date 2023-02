Investmentbank Goldman Sachs investiert über eine Milliarde Euro in Biomethan

Die Investmentbank Goldman Sachs will in Europa über eine Milliarde Euro in das Geschäft mit Biomethan investieren. Goldman Sachs Asset Management teilte am Montag mit, ein Biomethan-Geschäft mit dem Namen Verdalia Bioenergy gegründet zu haben. Dies werde sowohl in Projekte investieren, die sich noch am Anfang befänden, als auch in bereits entwickelte Assets.