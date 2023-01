Investmentbank: Morgan Stanley gibt Verkauf von PNE-Anteil auf

Ein Käufer der Morgan-Stanley-Beteiligung hätte ein Pflichtangebot für die übrigen Anteile an PNE abgeben müssen, die an der Börse damals mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet wurde. Die explodierenden Energiepreise nach der Invasion Russlands in der Ukraine und der Gaslieferstopp Russlands haben die Nachfrage nach erneuerbaren Energien angeheizt und die Kurse von Unternehmen der Branche beflügelt.