Deutsche Bank stutzt Investmentbanking - ein Strategiewechsel

- Erstens soll sich das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft stärker fokussieren. Die Deutsche Bank möchte sich hier auf Emissions- und Finanzierungsgeschäfte sowie die Branchen konzentrieren, die für die europäischen Kunden interessant sind, heißt es von Seiten der Bank. Von dieser Fokussierung scheinen sich die Banker viel zu versprechen - dort sei man schließlich Marktführer, heißt es. Neben dem Heimatmarkt Deutschland will sich die Deutsche Bank auf wachsende Märkte wie Italien und Spanien konzentrieren sowie auf das Geschäft mit vermögenden Kunden, das in Deutschland und international ausgebaut werden soll.

- Zweitens werde in den USA und Asien das Geschäft in jenen Bereichen reduziert, die kaum grenzüberschreitend tätig seien.

- Und Drittens soll das Zinsgeschäft in den USA deutlich verkleinert werden, "um die Bilanz der Bank, die Verschuldungsposition und die Repo-Finanzierung zu reduzieren".