Iran will Bargeld ausfliegen „Wie Wasserflaschen, nur besser versichert“

Die größten Anbieter für Geld- und Werttransporte sind in Deutschland die spanische Firma Prosegur und die Sicherheitsfirma Ziemann mit Sitz in Schallstadt in der Nähe von Freiburg in Breisgau. Sie bieten ihre Dienste bundesweit an. Den restlichen Markt mit einem Jahresumsatz von 560 Millionen Euro teilen etwa 30 kleine und regionale Anbieter unter sich auf.

Auch die Firma Kötter war mit 800 Mitarbeitern einer der größeren Anbieter auf dem Markt. Doch Anfang des Jahres hat Verwaltungsratsvorsitzender Friedrich Kötter die Sparte an den schwedischen Branchenriesen Loomis verkauft, der nun auf den deutschen Markt drängt. Denn die Einschränkungen von Bargeld und die ausschließliche Nutzung von digitalen Bezahlmethoden ist außer Sichtweite.