IT-Probleme: „Nichts zu beschönigen“ – Privatkundenchef der Postbank räumt Versäumnisse ein

Die Bank habe gelernt, dass Umfang und Inhalt der Rückfragen nach so einem IT-Wechsel nicht zu unterschätzen seien, sagte Stoy. „So hatten wir am Anfang der Migration auch unsere Callcenter nicht so besetzt, dass wir den vielen Eingaben und Nachfragen unserer Kunden in einer akzeptablen Zeit gerecht werden konnten.“