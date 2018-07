IT-Sicherheit Deutschland bei Cyber-Sicherheitstest von Banken im Rückstand

Anders als in den Niederlanden und in Belgien stehen in Deutschland keine simulierten Cyberattacken der Bankenaufsicht bevor, um die Sicherheit von Banken zu testen. „Wir haben dazu keine konkreten Pläne“, heißt es aus der deutschen Bankenaufsicht BaFin, berichtet die WirtschaftsWoche. Die niederländische Notenbank hat solche Tests bereits absolviert. Die belgische Notenbank hatte zu Beginn der Woche angekündigt, nachziehen zu wollen. Seit Mai hat die Europäische Zentralbank einen Rahmen für solche Simulationen geschaffen. Eine konkrete Umsetzung für Deutschland fehlt aber bisher. Andreas Dombret hatte in seiner Zeit als Bundesbankvorstand versucht, solche Tests einzuführen. Das Bundesbankgesetz von 1957 gibt jedoch kein Mandat dafür.