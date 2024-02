Italien: Unicredit schüttet gesamten Gewinn an Investoren aus

Nach einem besser als erwartet verlaufenen Jahr 2023 zahlt die italienische Großbank UniCredit den gesamten Gewinn an seine Aktionäre aus. Allein im Quartal von Oktober bis Dezember betrug der Nettogewinn 2,8 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie Analysten prognostiziert hatten.