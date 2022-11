Italienische Krisenbank: Monte dei Paschi schreibt nach Stellenabbau Verlust von fast 400 Millionen Euro

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi (MPS) ist aufgrund hoher Kosten für den Abbau tausender Arbeitsplätze tief in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal fiel ein Verlust von 388 Millionen Euro an, wie die Bank mit Sitz in Siena am Freitag mitteilte. Die Streichung von rund 4000 Jobs habe das Institut 925 Millionen Euro gekostet.