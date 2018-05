Jahreshauptversammlung Aktionäre glauben nicht an Neustart der Deutschen Bank

Kritik entzündete sich nicht zuletzt an Aufsichtsratschef Paul Achleitner, den viele für das strategische und personelle Hin und Her bei der Bank verantwortlich machen. "An der Spitze des Aufsichtsrats braucht unser Unternehmen jetzt dringend einen effektivere Führung", sagte Hans-Christoph Hirt vom Aktionärsberater Hermes. "Leider sind die Ergebnisse ihrer Arbeit bislang wenig überzeugend." Deka Investment, der Vermögensverwalter der Sparkassen, hat die Geduld mit dem Kontrollgremium verloren: Der Umbau der Bank dauere nun schon sechs Jahre an - "erschwert durch diverse Strategiewechsel und immer erst sehr spätem Eingreifen".