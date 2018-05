Jahreshauptversammlung: Aktionäre glauben nicht an Neustart der Deutschen Bank

Zwar begräbt die fast 150 Jahre alte Bank damit ihre einstigen Ambitionen, Teil der Weltspitze zu sein. An der globalen Aufstellung will Sewing aber nichts ändern. Die Deutsche Bank ist in 60 Ländern aktiv. "Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international – daran werden wir nicht rütteln", sagte er. "Wir sind Europas Alternative im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können."