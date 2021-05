Jahresziele angehoben: Commerzbank kehrt in die schwarzen Zahlen zurück

Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof hat das im Umbau befindliche Institut in die schwarzen Zahlen zurückgebracht. Unter dem Strich erwirtschaftete die Commerzbank einen Gewinn von 133 Millionen Euro nach einem Verlust von 291 Millionen Euro vor Jahresfrist. „Nach dem sehr guten Jahresauftakt blicken wir trotz der anhaltenden Pandemie zuversichtlich nach vorn“, sagte Knof am Mittwoch. Er hob die Jahresziele für Erträge und Kapital an. Analysten hatten mit einem Verlust in den ersten drei Monaten gerechnet.