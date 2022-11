Jens Weidmann wird Aufsichtsratchef Ein echter Banker hätte der Commerzbank gutgetan

Beim früheren Bundesbank-Chef handelt es sich zwar um einen der schlausten Köpfe der deutschen Finanzszene. Er hat Volkswirtschaftslehre studiert und an der renommierten Bonner Universität promoviert, er arbeitete für den Internationalen Währungsfonds und agierte jahrelang als Angela Merkels wirtschaftspolitischer Berater im Kanzleramt, ehe er 2011 zum Bundesbank-Chef aufstieg. Nur wird an dieser Aufzählung eben schon deutlich: Weidmann ist vor allem Ökonom und Zentralbanker, hat aber keinerlei Erfahrungen in einer Großbank wie der Commerzbank gesammelt. Dabei wäre die bitter notwendig.