JP Morgan, ING, DKB und Co. auf Kundenjagd „Das sind Verzweiflungstaten von Strategieabteilungen“

Doch damit ist nun Schluss, und nicht nur JP Morgan will mitmischen – ein neuer Wettbewerb um Privatkunden hat die Branche ergriffen. Die französische Großbank BNP ist hierzulande mit einer Tochter gestartet, der Deutschland-Ableger der niederländischen ING strebt an, zehn Millionen Bundesbürger zu betreuen, und die Direktbank DKB räsoniert über die Ambition von 12 Millionen Nutzern. „Für die Kunden ist das hervorragend, Banking könnte noch günstiger werden“, prognostiziert Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt. Banken dagegen drohen üble Blessuren: Bei einigen könnten sich die Kunden verflüchtigen, andere sich mit ihren Ambitionen verheben – so wie vielleicht auch Jamie Dimon und JP Morgan.



Bislang sind nur Umrisse des Angebots bekannt, mit dem die US-Großbank in Deutschland starten könnte. So steht immerhin der Name fest: Chase soll die Onlinebank heißen. Schließlich haben Dimons Truppen unter dieser Marke bereits ein Online-Institut in Großbritannien gegen Wettbewerber ins Feld geführt. Zudem soll sich Chase, wie in anderen Ländern auch, offenbar an ganz gewöhnliche Privatkunden richten, was die Produktpalette von JP in Deutschland ergänzen würde. Bislang ist die größte Bank der Welt nur im Investmentbanking und im Geschäft mit Unternehmen sowie Superreichen tätig.