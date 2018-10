JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup Quartalszahlen des Tages

„Die US- und die Weltwirtschaft zeigen weiterhin Stärke“, so Dimon. Der JPMorgan-Chef ergänzte allerdings, dass die geopolitischen Unsicherheiten zunehmen würden. Im abgelaufenen Quartal profitierte sein Institut sowohl von guten Geschäften an den Finanzmärkten als auch vom starken Kreditwachstum. Dabei kamen der Bank die gestiegenen Zinsen in den USA zugute, die das Geldverleihen einträglicher machen. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Wall Street, die Aktie startete mit spürbaren Kursgewinnen in den US-Börsenhandel.