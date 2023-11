Kampf um Sparguthaben ING verliert in Deutschland fast sechs Milliarden Euro an Einlagen

Zugleich hätten sich die Margen im Kreditgeschäft und das Hypotheken-Geschäft deutlich erhöht, erklärte die Bank. Unter dem Strich hat ING Deutschland den Gewinn vor Steuern mit Privatkunden im dritten Quartal auf 491 (220) Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das passt zur Entwicklung im Konzern: ING wies für die Monate von Juli bis September weltweit einen Nettogewinn von 1,98 (0,98) Milliarden Euro aus und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. ING kündigte bereits das zweite Aktienrückkaufprogramm dieses Jahres an: 2,5 Milliarden Euro will der Konzern für den Aufkauf eigener Aktien ausgeben. Insgesamt schüttet das Geldhaus damit in diesem Jahr sieben Milliarden Euro an die Aktionäre aus.