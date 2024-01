Kapitalmarkt: EZB prüft Krypto-Technologie bei großen Finanztransaktionen

Die EZB und die nationalen Notenbanken in der 20-Ländergemeinschaft haben mit dem System T2 eine umfassende Marktinfrastruktur zur Abwicklung von Großbetragszahlungen der Banken in Zentralbankgeld im Einsatz. Der Durchschnittswert einer Transaktion liegt laut EZB derzeit bei 5,5 Millionen Euro, aber auch Milliardensummen fallen an. So wurden 2022 laut EZB pro Tag etwa 219 Großbetragszahlungen im Wert von jeweils mehr einer Milliarde Euro in Zentralbankgeld abgewickelt.