Kartellrecht: UBS und US-Banken legen Rechtsstreit mit Vergleich bei

Die Schweizer Großbank UBS und eine Reihe von US-Instituten haben sich in einem Vergleich mit klagenden Anlegern geeinigt. UBS, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley haben sich bereiterklärt, 499 Millionen Dollar zu zahlen, um eine kartellrechtliche Klage von Anlegern beizulegen, wie es in einer Eingabe bei einem Bundesgericht in Manhattan in der Nacht auf Donnerstag heißt.