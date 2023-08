KfW-Studienkredit „Viele wissen einfach nicht mehr weiter“

Der Kredit wird variabel auf Basis des Sechs-Monats-Euribor bepreist (Anmerkung der Redaktion: Der Euribor ist ein Referenzzins für den Euroraum, den viele Banken als Grundlage nutzen, um die Zinsen von Krediten festzulegen). Das bedeutet, dass sich der Zinssatz alle sechs Monate je nach Kapitalmarktsituation ändert, der Zinssatz kann halbjährlich steigen oder sinken. Insbesondere hieraus resultiert der aktuelle Anstieg des Kundenzinses: Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist der Euribor um rund 4,5-Prozent-Punkte gestiegen. In der Rückzahlungsphase haben Studierende die Option, sich für einen Festzinssatz zu entscheiden, da in dieser Phase das Rückzahlungsvolumen feststeht.“



Lesen Sie auch: Bildungsfonds vs. Studienkredit – das sollten Studierende wissen