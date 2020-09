KfW-Tochter IPEX Das 25-Milliarden-Kreuzfahrt-Risiko des Bundes

Angesichts des enormen Ausfallrisikos wundert es nicht, dass auch die Schifffahrtsbranche von den Corona-Nothilfen der KfW profitiert. Ende Juni belief sich das Volumen der Notkredite demnach auf etwa 841 Millionen Euro, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium. So prüft zum Beispiel Aida, welche Hilfen des Bundes der Konzern nutzen könnte. Auch die großen Werften wie die Meyer-Werft in Papenburg oder MV Werften aus Mecklenburg-Vorpommern haben Hilfen des Bundes beantragt. Letztere gehört aktuell zum Hongkonger Konzern Genting. Kritiker befürchten, die Staatskredite könnten am Ende nicht in Wismar und Rostock, sondern in Hongkong landen.