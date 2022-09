Klage gegen Ex-Präsidenten „Besser geht es nicht“, bejubelte Ivanka Trump das Angebot der Deutschen Bank

2011 aber flammte die Beziehung an einer anderen Stelle in der Bank plötzlich wieder auf. Trump gelang es, sich in der Sparte für ultrareiche Kunden Finanzierungen zu sichern, die „deutlich vorteilhafter waren als jene, die er in der Gewerbeimmobilien-Abteilung hätte erhalten können“, heißt es in der Klage. Zwischen 2011 und Mai 2022 avancierte die Deutsche Bank so zum größten Kreditgeber der Trump-Organisation. Noch Anfang Mai sollen die Außenstände 340 Millionen US-Dollar betragen haben. Da Trump im Laufe des Monats einen Kredit tilgte und einen weiteren refinanzierte, verblieben danach nur noch 45 Millionen US-Dollar.