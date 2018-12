Kohlekraft zurückdrängen Europäische Investitionsbank investiert massiv in Klimaschutz

Doch weltweit sind mehr als 700 neue Kohlekraftwerke geplant. Und ausgerechnet das Gastgeberland Polen hat laut Weltgesundheitsorganisation 33 der 50 schlimmsten Smog-Städte Europas. Knapp 80 Prozent seines Stroms gewinnt Polen aus der Verbrennung des fossilen Gesteins. Die Modernisierung veralteter Kohlekraftwerke geht nur schleppend voran. Und nach den Plänen der nationalkonservativen Regierung Polens wird Kohle auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen. Die polnische Regierung kündigte an, europäische Klimaziele mit neuen, „sauberen“ Kohlekraftwerken einhalten zu wollen. Rund 80.000 Arbeitsplätze hängen allein in Polen an der Kohle. Und diese Arbeitsplätze will keiner gefährden, weder in Polen noch in Deutschland, wo die Kohlekommission gerade ihren Abschlussbericht, bis wann Deutschland aus der Kohle aussteigen will, auf Anfang nächsten Jahres verschoben hat.