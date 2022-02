Konflikt mit Russland USA haben Sanktionen gegen russischen Bankensektor vorbereitet

EU-Parlamentsvize Othmar Karas wurde am Sonntagabend im Sender ORF zu möglichen Sanktionen der EU konkreter. Die Maßnahmen, die auf jeden Fall kommen würden, seien ein sofortiger Stop von Nord Stream 2, sei das Verbot am internationalen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Karas nannte auch das Einfrieren von Vermögenswerten. „Dieser Katalog scheint mir klar zu sein, und er wird von der Europäischen Union geschlossen umgesetzt werden“, sagte er.



Mehr zum Thema: Für den Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine droht der Westen mit Sanktionen bisher ungekannten Ausmaßes. Doch je wirkungsvoller die Strafmaßnahmen wären, desto gravierender träfen sie die eigene Wirtschaft.