Konjunktur: Britische Notenbank rät Geldhäusern zu Aufstockung der Kapitalpolster

Angesichts trüber Konjunkturaussichten mahnt die Notenbank in London Geldhäuser zum Aufstocken ihrer Kapitalpolster. Der wirtschaftliche Ausblick für Großbritannien und die gesamte Welt habe sich substanziell eingetrübt, erklärte die Bank of England (BoE) in ihrem am Dienstag vorgelegten Finanzstabilitätsbericht.