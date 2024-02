Konjunktur EZB-Chefbankenwächterin warnt Banken vor neuen Risiken

Die deutsche Volkswirtin wies auch auf die zunehmende Digitalisierung des Bankensektors hin. Dies kann Buch zufolge auch dazu führen, dass Einlagen, wenn Banken unter Druck geraten, viel schneller als früher von den Konten abgezogen werden. Dabei verwies sie auf die Regionalbanken-Krise in den USA im Frühjahr 2023. „Wir werden uns daher auf die Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken in diesem neuen Umfeld konzentrieren, unter anderem durch gezielte Überprüfungen der Finanzierungspläne“, kündigte sie an. Die Silicon Valley Bank (SVB) und einige weitere US-Geldhäuser waren 2023 im Zuge der Krise kollabiert. Kunden hatten damals binnen kurzer Zeit Milliarden an Geldern von ihren Konten abgezogen.



Lesen Sie auch: Princeton-Ökonom: „Wir sollten uns mittelfristig auf neue Schuldenkrisen vorbereiten“