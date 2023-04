Konjunktur: EZB soll Zinsen laut Umfrage trotz Bankenturbulenzen anheben

Die Verbraucher in der Euro-Zone stellen sich einer EZB-Umfrage zufolge auf mittlere Sicht weiterhin auf eine Inflation über dem Ziel der Währungshüter von 2,0 Prozent ein. Im Mittel gingen sie im Februar davon aus, dass die Teuerungsrate binnen drei Jahren bei 2,4 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte.