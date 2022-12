Konjunktur : Türkische Zentralbank rührt Leitzins erstmals seit Monaten nicht an

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins am Jahresende nach zuvor vier Senkungen in Folge nicht angetastet. Er bleibe unverändert bei 9,0 Prozent, wie die Währungshüter am Donnerstag mitteilten. Es sei „von entscheidender Bedeutung“, dass die Geldpolitik die Konjunktur weiterhin mit billigem Geld unterstütze.