Konjunkturprognosen Deutsche Bank hält Rezession Ende 2020 in Europa für möglich

Europas Wirtschaft könnte aus Sicht der Deutschen Bank in zwei Jahren in eine Rezession abgleiten. Ein ungeregelter Brexit, sowie negative Entwicklungen in Frankreich und mögliche Folgen der bevorstehenden Europa-Wahl könnten das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich bremsen, sagte der oberste Ökonom des Geldhauses, David Folkerts-Landau am Mittwochabend zu Journalisten. Die ökonomischen Folgen solcher Ereignisse würden gegenwärtig unterschätzt. In Deutschland sei allerdings nicht mit einer Rezession zu rechnen.