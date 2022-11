Kontoführungsgebühren: Sparkassen holen sich über 90 Prozent Kundenzustimmung zu neuen AGB

Sie verweist darauf, dass die Sparkasse ihre Kunden auf vielen verschiedenen Wegen um Zustimmung gebeten habe – mehrmals per Brief, via Online Banking, in der App, auf Kontoauszügen, am Geldautomaten. Zudem sei es nicht fair, wenn ein kleiner Teil der Kunden durch Verweigerung der Zustimmung die alten, günstigeren Preise zahle. Eine Kündigung sei nun nur die Ultima Ratio.