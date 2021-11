Kontrollgremium Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank berät offenbar am Wochenende Achleitner-Nachfolge

Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef fällt in eine Zeit, in der der Finanzkonzern wieder an Stabilität gewonnen hat. Erst kürzlich meldete die Bank den fünften Quartalsgewinn in Folge. Trotz zusätzlicher Kosten für die Neuaufstellung und Einbußen im wichtigen Investmentbanking verdiente sie mehr als Experten ihr zugetraut hatten. Das Institut steckt seit Jahren in einem Umbau. Ganze Abteilungen wurden geschlossen, riskante Teile des Investmentbankings abgestoßen und umfassende Sparmaßnahmen eingeleitet.