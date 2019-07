Konzernumbau Deutsche Bank mit Milliardenverlust – über 17.500 Stellen fallen weg

Angekündigt wurde ein Kostensenkungsprogramm, mit dem die bereinigten Kosten auf 17 Milliarden Euro im Jahr 2022 gedrückt werden sollen. Nach dem Umbau wolle man umgerechnet auf Vollzeitstellen noch rund 74.000 Beschäftigte haben – bei momentan etwa 91.500 Mitarbeitern wären das mindestens 17.500 wegfallende Stellen. Wie viele davon auf die zuletzt 41.500 Mitarbeiter in Deutschland entfallen, war zunächst nicht klar.



Die Bank will die Neuausrichtung aus eigener Kraft stemmen und ohne erneute Kapitalerhöhung auskommen. Die Aktionäre sollen deshalb für 2019 und 2020 keine Dividende erhalten. Zudem will das Geldhaus seine Kapitalpolster abschmelzen – künftig setzt es sich eine harte Kernkapitalquote (CET 1) von mindestens 12,5 Prozent zum Ziel, nachdem bislang mindestens 13 Prozent angestrebt wurden.



Der Umbau hat auch im Vorstand Konsequenzen: Bereits am Freitag hatte die Bank bekanntgegeben, dass Investmentbankchef und Konzernvize Garth Ritchie das Institut zum 31. Juli verlassen wird. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Privatkundenchef Frank Strauß und die für Regulierungsthemen zuständige ehemalige Bankenaufseherin Sylvie Matherat die Bank verlassen.