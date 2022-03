„Kreative Alternative, keine Nothilfe“ Darum boomen Kreditfonds trotz Zinstief

Herr Fritsch, in den vergangenen Jahren konnten sich deutsche Unternehmen bei Banken Geld so günstig wie kaum je zuvor leihen. Wofür braucht es da einen Kreditfonds wie den von Ihnen geführten ELF European Lending Fund?

Das Bedürfnis von Unternehmen ist ebenso groß wie das Interesse von Investoren. Wir konzentrieren uns auf Finanzierungen, bei denen sich Banken eher zurückhaltend zeigen. Unser Angebot richtet sich vor allem an Mittelständler in herausfordernden, in speziellen Situationen. Wir stellen eine kreative Alternative zu klassischen Finanzierungsformen dar.