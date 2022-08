Kredit-Engagement: Chinas Aufseher durchleuchten offenbar Immobilien-Engagement von Banken

Chinas Immobiliensektor, der immerhin für rund ein Viertel der Wirtschaft steht, ist von Turbulenzen geplagt, nachdem eine Reihe von Immobilienentwicklern bei ihren Anleiheschulden in Zahlungsverzug geraten waren. Dazu haben die Corona-Lockdowns in Metropolen wie Schanghai die chinesischen Immobilienverkäufe im Frühjahr so stark einbrechen lassen, wie seit Jahren nicht mehr.