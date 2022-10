Kredite: Ifo: Deutsche Unternehmen kommen schwieriger an Bankkredite

Bei den Dienstleistern sind es 28,8 Prozent der kreditsuchenden Firmen, die von Zurückhaltung der Banken berichten. In der Industrie, in der chemischen Industrie und bei den Automobilherstellern sagen jeweils rund 35 Prozent, dass sie nicht mehr so einfach neue Darlehen bekommen. Im Handel waren es hingegen nur knapp 15 Prozent.