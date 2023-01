Kreditgeschäft: EZB-Umfrage: Banken rechnen mit schwächerer Nachfrage nach Firmenkrediten

Die Banken im Euro-Raum rechnen laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) im ersten Quartal 2023 mit einer rückläufigen Nachfrage nach Firmenkrediten. In den letzten drei Monaten 2022 habe die Nachfrage der Unternehmen nach Darlehen bereits abgenommen, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit.